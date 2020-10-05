Прямой эфир

При крушении гидросамолета в Нью-Йорке погиб один человек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одномоторный гидросамолет Cessna врезался в бетонный пирс у побережья Лонг-Айленда в районе Уайтстоун в Нью-Йорке во второй половине дня 4 октября. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на комиссара по пожарной безопасности города Даниэля Нигро в воскресенье.

Честь командира: капитан Ан-24 спас пассажиров ценой собственной жизни
После отказа двигателя командир принял верное решение о возвращении в аэропорт вылета

В результате крушения один человек погиб, двое — тяжело ранены. Пострадавших доставили в местные больницы.

ЧП произошло около 15:00 по местному времени (22:00 мск).

Нигро сообщил на пресс-конференции, что самолет «разбит на куски».

По словам свидетелей, самолет «довольно быстро двигался по воде, дважды пролетел мимо и врезался в причал».

Газета отмечает, что лыжник, ставший свидетелем крушения, помог спасти двоих выживших. Третьим находящимся на борту человеком занялись сотрудники пожарной части.

Причины аварии пока не называются.

В июне в Канаде, недалеко от небольшого аэропорта Карлтон-Плейс под Оттавой, разбился гидросамолет. Пилот готовился к посадке в аэропорту и собирался выпустить специальные шасси, но не сделал этого, и самолет упал в близлежащем лесу. Авария произошла из-за неполадок в топливной системе. Находившиеся на борту два человека выжили и получили незначительные царапины.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020