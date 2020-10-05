При крушении гидросамолета в Нью-Йорке погиб один человек

Одномоторный гидросамолет Cessna врезался в бетонный пирс у побережья Лонг-Айленда в районе Уайтстоун в Нью-Йорке во второй половине дня 4 октября. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на комиссара по пожарной безопасности города Даниэля Нигро в воскресенье.

В результате крушения один человек погиб, двое — тяжело ранены. Пострадавших доставили в местные больницы.

ЧП произошло около 15:00 по местному времени (22:00 мск).

Нигро сообщил на пресс-конференции, что самолет «разбит на куски».

По словам свидетелей, самолет «довольно быстро двигался по воде, дважды пролетел мимо и врезался в причал».

Газета отмечает, что лыжник, ставший свидетелем крушения, помог спасти двоих выживших. Третьим находящимся на борту человеком занялись сотрудники пожарной части.

Причины аварии пока не называются.

В июне в Канаде, недалеко от небольшого аэропорта Карлтон-Плейс под Оттавой, разбился гидросамолет. Пилот готовился к посадке в аэропорту и собирался выпустить специальные шасси, но не сделал этого, и самолет упал в близлежащем лесу. Авария произошла из-за неполадок в топливной системе. Находившиеся на борту два человека выжили и получили незначительные царапины.