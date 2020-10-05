Патрушев назвал неблагополучной экологическую ситуацию в Сибири

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев охарактеризовал экологическую обстановку в Сибири как неблагоприятную. По его словам, проблемы охраны окружающей среды становятся всё острее, а причинами зачастую являются техногенные аварии.

В ходе выступления в Новосибирске по вопросам нацбезопасности в регионах 5 октября Патрушев выразил тревогу в связи со сложившейся экологической ситуацией и высокой степенью загрязнения окружающей среды. Он указал, что проблемы этого характера в частности ухудшают качество жизни населения и повышают социальную напряженность.

«Состояние атмосферного воздуха в 22 городах округа, где проживает более 40% городского населения, характеризуется высоким и очень высоким уровнем загрязнения. При этом большинство загрязняющих окружающую среду предприятий до сих пор не перешли на наилучшие доступные технологии», — цитирует его ТАСС.

Патрушев указал, что по объему промышленных загрязнений регионы Сибири имеют одни из самых высоких показателей в России. Напряженная экологическая обстановка отмечается и на водных объектах, например, в Кузбассе, Алтае, Новосибирской и Томской областях, Красноярском крае.

По его словам, каждый шестой источник питьевого и бытового водоснабжения не отвечает санитарным нормам. Усугубляется ситуация и необходимостью модернизации водопроводов. К тому же в южных регионах Сибири обострилась угроза трансграничного загрязнения бассейнов водных объектов, указал Патрушев.

Одной из самых острых проблем секретарь Совбеза назвал техногенные аварии. Он указал, что модернизация производственных фондов в Сибири проходит слишком медленно для того, чтобы обеспечить промышленную безопасность.

В декабре в Минприроды сообщили, что до 2024 года на экологические проекты будет выделено 4 трлн рублей, государство вложит 700 млрд, а остальные планируют привлечь из внебюджетных источников. Ожидается, что благодаря реализации проекта «Чистый воздух» через три-четыре года воздух в России станет лучше: на 20% снизится количество вредных выбросов в атмосферу в 12 промышленных городах.