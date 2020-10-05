Глава Камчатки Солодов назвал три причины загрязнения побережья

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал три вероятных причины загрязнения побережья. По его словам, отрабатывается версия разлива токсичных веществ. Другие версии — поведение водорослей и сейсмическая активность.

В то же время он отметил, что первые пробы не показали наличия вредных веществ в реке Налычева, которая впадает в загрязненный залив.

Власти ждут расширенных результатов исследования. Мобильная лаборатория будет мониторить состав воздуха на пляже на Халактырском пляже.

Ранее на экспертизу взяли образцы погибших морских животных. Пробы воды с берегов Камчатки отправили в Москву.