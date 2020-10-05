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Почти четверть россиян готовы сделать прививку от COVID-19

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Около 23% россиян выразили готовность привиться от коронавирусной инфекции. Об этом 5 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование партии «Единая Россия».

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При этом не готовы к вакцинации оказались 73% опрошенных. Остальные 4% респондентов ответили, что переболели коронавирусом и прививка им не нужна.

Вместе с этим абсолютное большинство участников опроса (93%) убеждены, что вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной, и только 7% респондентов считают, что прививки от коронавируса должны иметь обязательный характер.

Предпочтение российской вакцине отдали 24% опрошенных, и только 13% хотели бы привиться вакциной зарубежного производства. Однако 63% россиян подчеркнули, что им эффективность вакцины важнее страны производства.

Опрос также показал, что более половины граждан РФ (52%) ожидают второй волны пандемии в стране, 37% не рассматривают такой сценарий. Признались, что не верят в существование коронавирусной инфекции, 11% респондентов.

Исследование было проведено 6–23 сентября среди порядка 20 тыс. россиян. Результаты опроса будут направлены главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.

Первую в России и мире вакцину от COVID-19 разработали специалисты российского НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V» и был зарегистрирован 11 августа.

Еще одну вакцину от коронавируса разрабатывает Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». 30 сентября он получил патенты на препарат под названием «ЭпиВакКорона». Пострегистрационные исследования начнутся в ноябре-декабре.

Кроме этого, Цeнтр имени Чумакoва в конце сентября пoлучил разрешениe Минздравa на клиническиe испытaния на добровoльцах разрабoтанной им «живой вакцины» от COVID-19.

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