Глава бундестага призвал к более тесному сотрудничеству с Россией

США больше не единственная сверхдержава, поэтому следует теснее сотрудничать с Россией и уважать ее требования к истории, заявил глава бундестага Вольфганг Шойбле в интервью Deutsche Welle.

Он отметил, что спустя 30 лет после объединения Германии мир сильно изменился, и хотя противостояние Запада и Востока завершилось без войны, мир не стал безопаснее.

В связи с этим Шойбле считает важным укрепление Европы. По его мнению, европейцы должны сами обеспечивать свою безопасность, проявить себя в экономической и политической сферах, чтобы иметь больший вес в диалоге с такими державами, как Россия, США и Китай.

Ведущую роль в этом стоит взять на себя Германии, отметил политик. По его словам, немцам следует пересмотреть отношения с Москвой и усилить сотрудничество.

«Нам нужно наладить более тесное и честное сотрудничество с Россией. В решающие годы этого, по-видимому, и в Америке не осознали и ничего не сделали. Мы должны попытаться прийти к более тесному сотрудничеству с Россией с полным уважением к ее требованиям и истории — то же самое касается и Китая», — указал он.

1 октября глава МИД России Сергей Лавров оценил шансы на нормализацию отношений с Германией. По его словам, многое будет зависеть от зрелости представителей гражданского общества, их способности бережно и честно отстаивать правду.