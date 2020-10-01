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Лавров оценил шансы на нормализацию отношений между Россией и Германией

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил шансы на преодоление периода напряженности между Россией и Германией. Об этом он рассказал в четверг, 1 октября, в ходе своего обращения к участникам форума по случаю 30-летия подписания Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии («Договора 2+4»).

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«Шанс на сохранение этой перспективы остается. Многое будет зависеть от зрелости представителей гражданского общества, их способности бережно и честно отстаивать правду, передавать свои знания и опыт молодым поколениям», — сказа глава МИДа.

Лавров напомнил, что подписанный в сентябре 1990 года «Договор 2+4» внес существенный вклад в окончание холодной войны и именно Россия сыграла ключевую роль в деле скорейшего восстановления германского единства. По словам министра, сейчас Европа переживает серьезный кризис доверия, а масштабный потенциал российско-германского взаимодействия так и остается нереализованным.

«Более того, в Берлине сейчас взят курс на сдерживание России, звучат голословные обвинения, ультиматумы, угрозы в наш адрес. Налицо зияющие провалы в памяти некоторых немецких политиков об историческом предназначении наших стран в европейских и мировых делах», — добавил он.

27 сентября президент СССР Михаил Горбачев заявил, что народы Германии и России пытаются поссорить другие игроки международной политической арены.

Отношения Москвы и Берлина начали обостряться на фоне инцидента с якобы отравлением блогера Алексея Навального. Он почувствовал себя плохо во время рейса Томск–Москва 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, блогера доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите».

Там у россиянина якобы обнаружили признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако омские врачи в ходе обследования больного интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

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