Ереван обвинил Баку в дезинформации об ударах по Азербайджану

Сообщения об ударах по Азербайджану со стороны Еревана являются частью дезинформационной кампании Баку, заявили в министерстве иностранных дел Армении.

В заявлении ведомства, опубликованном в Facebook в понедельник, 5 октября, подчеркивается, что целью данной кампании является намерение скрыть «массированные» обстрелы со стороны Азербайджана крупных населенных пунктов Нагорного Карабаха, в результате которых были зафиксированы жертвы со стороны мирного населения.

«Агрессия, развязанная Азербайджаном против Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. — Ред.) при содействии Турции и с привлечением иностранных боевиков-террористов, сопровождается кампанией дезинформации и фальсификаций, выходящей за пределы разумного. Одна из них — это дезинформация последних часов о нанесении с территории Армении ударов по населенным пунктам в глубине территории Азербайджана», — сказано в сообщении.

Также в МИД Армении отметили, что, распространяя ложную информацию, Азербайджан готовит почву для «расширения географии войны».

«Любая провокация азербайджанской стороны получит соразмерный ответ со стороны Республики Армения», — сказано в сообщении.

Накануне представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что с момента эскалации конфликта в Нагорном Карабахе силы Азербайджана потеряли 17 самолетов, 368 единиц бронетехники и 3154 военных.

Кроме того, Армения показала видео уничтожения бронетехники Азербайджана в Карабахе.

4 октября в непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что с начала военных действий погибли 18 мирных жителей, более 90 пострадали.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.