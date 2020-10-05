Посещаемость московских ТЦ достигла 80% от прошлогодних показателей

Московские торговые центры в сентябре текущего года восстановили посещаемость на 80% от прошлогодних уровней, сообщает консалтинговая компания Cushman & Wakefield со ссылкой на отчет MarketBeat Light.

Согласно данным аналитиков, отставание от показателя посещаемости столичных ТЦ в 2019 году уменьшилось с 40–50% в начале июня текущего года до 20% в сентябре. В отчете отмечается, что посещаемость ТЦ на данный момент составляет 80% от прошлогодних показателей за аналогичный период времени.

Отмечается, что в связи с падением доходов населения и опасений из-за новой волны коронавируса посещаемость ТЦ в Москве вряд ли восстановится в этом году, а возвращение к докризисному уровню ожидается лишь к концу 2021 года.

Кроме того, рост числа заболевших может привести к новым ограничительным мерам, однако они могут быть мягче, чем в первую волну пандемии коронавируса, и будут направлены на строгий контроль за гигиеническими мерами и соблюдением социальной дистанции.

«Возможно, будут введены частичные ограничения на работу объектов торговли и развлечений. Так, в Калининграде с 1 октября введен запрет на работу кинотеатров в выходные дни внутри торговых центров, а в ряде европейских стран ограничили время работы баров и ресторанов», — цитирует ТАСС текст отчета в понедельник, 5 октября.

30 сентября сообщалось, что более 60 столичных магазинов, а также парикмахерских и салонов красоты приостановили свою деятельность из-за несоблюдения посетителями и сотрудниками масочного режима.