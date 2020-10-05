Прямой эфир
Сюжет:

В Минпросвещения уточнили данные о проценте ушедших на карантин школ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство просвещения России опровергло сообщение о том, что на карантин в стране якобы ушли 3% школ.

Лампы накапливания: кто платит за обеззараживающее оборудование для школ
В регионах деньги на рециркуляторы воздуха собирают с родителей

«Замминистра просвещения Виктор Басюк оговорился и допустил досадную ошибку в процентах школ, ушедших на карантин. По точным данным, на карантин вышло 0,29% школ по всей стране, а не 3%», — сообщается в Telegram-канале ведомства «Большая перемена РФ» в воскресенье, 4 октября.

Ранее в этот день Виктор Басюк заявил, что на карантине находятся около 3% российских школ. Речь шла о карантине как по ОРВИ, так и по коронавирусу.

Также он сообщил, что на сегодняшний день Минпросвещения не планирует принимать централизованных решений о переводе школ на работу в удаленном режиме.

Замминистра подчеркнул, что в регионах и муниципалитетах ситуация различается, поэтому решать должны сами учреждения.

3 октября замминистра просвещения Денис Грибанов заявил, что вопрос о массовом переходе школ на удаленку пока не стоит, на карантин уходят только те, где есть заболевшие.

Сейчас во многих школах начинаются каникулы, в ведомстве надеются, что за это время ситуация изменится, отметил он.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020