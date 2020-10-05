В Минпросвещения уточнили данные о проценте ушедших на карантин школ

Министерство просвещения России опровергло сообщение о том, что на карантин в стране якобы ушли 3% школ.

«Замминистра просвещения Виктор Басюк оговорился и допустил досадную ошибку в процентах школ, ушедших на карантин. По точным данным, на карантин вышло 0,29% школ по всей стране, а не 3%», — сообщается в Telegram-канале ведомства «Большая перемена РФ» в воскресенье, 4 октября.

Ранее в этот день Виктор Басюк заявил, что на карантине находятся около 3% российских школ. Речь шла о карантине как по ОРВИ, так и по коронавирусу.

Также он сообщил, что на сегодняшний день Минпросвещения не планирует принимать централизованных решений о переводе школ на работу в удаленном режиме.

Замминистра подчеркнул, что в регионах и муниципалитетах ситуация различается, поэтому решать должны сами учреждения.

3 октября замминистра просвещения Денис Грибанов заявил, что вопрос о массовом переходе школ на удаленку пока не стоит, на карантин уходят только те, где есть заболевшие.

Сейчас во многих школах начинаются каникулы, в ведомстве надеются, что за это время ситуация изменится, отметил он.