В Москве за сутки скончались 27 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли 27 человек с выявленной пневмонией и положительными тестами на коронавирус, сообщили в оперштабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 5370 человек с COVID-19.

По последним данным, в России выявлено 1 215 001 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано более 21,5 тыс. летальных исходов, выздоровели 979 143 человека.

4 октября вирусологи оценили прогноз о следующем всплеске COVID-19 в России. По словам специалистов, интенсивность следующего всплеска коронавируса будет зависеть от нескольких факторов, однако пока рано делать выводы о том, что вторая волна будет слабее.

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