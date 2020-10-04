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«Динамо» обыграло «Краснодар» в матче РПЛ

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Московское «Динамо» дома обыграло «Краснодар» в матче 10-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).

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Встреча состоялась 4 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Счет на 37-й минуте открыл полузащитник москвичей Вячеслав Грулёв. На 57-й минуте преимущество «Динамо» увеличил нападающий Даниил Лесовой.

Этот матч стал дебютным для москвичей после ухода Кирилла Новикова с поста главного тренера команды и под руководством Александра Кульчия, отмечает «Спорт-Экспресс».

«Динамо» с 17-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» набрал 15 очков и расположился на 8-м месте.

29 сентября Кирилл Новиков сообщил, что покидает пост главного тренера московского «Динамо». По его словам, это прерогатива руководства клуба.

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