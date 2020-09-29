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Главный тренер ФК «Динамо» ушел в отставку

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Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». Об этом он написал во вторник, 29 сентября, в своем Instagram.

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«Еще раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и в последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку», — сообщил Новиков.

Он поблагодарил игроков и персонал клуба за совместную работу, а руководство — за доверие и поддержку.

Отдельной благодарности от Новикова удостоились болельщики команды. «Было много классных моментов, которые мы пережили вместе, и побед, которых мы бы не добились без вас», — добавил экс-тренер «Динамо».

Накануне Новиков заявил, что вопрос о его отставке — это прерогатива руководства клуба, пишет «Газета.ру».

«Динамо» 28 сентября проиграло клубу «Химки» в матче девятого тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Встреча прошла в Московской области и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Кроме того, 17 сентября футболисты московского клуба уступили тбилисскому «Локомотиву» в гостевом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА и покинули турнир.

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