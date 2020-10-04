Помощник Алиева заявил о ракетном обстреле рядом с азербайджанской ГЭС

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 4 октября заявил, что вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу азербайджанский город Мингечевир, в котором расположена гидроэлектростанция.

«Продолжается государственный террор Армении против мирного населения Азербайджана. Несколько минут назад ВС Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Азербайджана Мингечевиру. В Мингечевире расположен водный резервуар и главная гидроэлектростанция», — написал Гаджиев в своем Twitter.

Missile attacks by Armenia against Azerbaijani civilians and civil infrastructure:

1. Ganja:4+Smerch missiles with cluster ammunition. 2nd biggest city.

2. Khizi&Absheron region: Two 300 km mid range missile.

3. Mingachevir: 2 missiles. Water reservoir and Electricity plant pic.twitter.com/m4vFz5zrKw — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 4, 2020

В свою очередь, Армения заявляла об обстреле азербайджанской армией гражданских объектов в Степанакерте и опровергла огонь со своей территории.

27 сентября между Арменией и Азербайджаном обострился военный конфликт, связанный с принадлежностью территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Стороны обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Нагорный Карабах де-юре относится к Азербайджану, но проживают там армяне. Азербайджан и Армения оспаривают территориальную принадлежность непризнанной республики с момента решения автономии покинуть Азербайджанскую ССР в 1988 году и потери контроля над регионом азербайджанскими властями в 1994 году.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Турция и Азербайджан эту информацию опровергают, но Анкара заявляла о готовности оказать Баку любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.