Помощник Алиева заявил о ракетном обстреле рядом с азербайджанской ГЭС

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 4 октября заявил, что вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу азербайджанский город Мингечевир, в котором расположена гидроэлектростанция.

«Продолжается государственный террор Армении против мирного населения Азербайджана. Несколько минут назад ВС Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Азербайджана Мингечевиру. В Мингечевире расположен водный резервуар и главная гидроэлектростанция», — написал Гаджиев в своем Twitter.

Missile attacks by Armenia against Azerbaijani civilians and civil infrastructure:

1. Ganja:4+Smerch missiles with cluster ammunition. 2nd biggest city.

2. Khizi&Absheron region: Two 300 km mid range missile.

3. Mingachevir: 2 missiles. Water reservoir and Electricity plant pic.twitter.com/m4vFz5zrKw