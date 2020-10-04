Психолог рассказала о провоцирующих агрессию фразах

Несколько категорий фраз и выражений способствуют агрессивной окраске диалога, отметила эксперт в области поведения человека Светлана Пешенькова 4 октября.

«Как понять, что применяется пассивная агрессия? Вы слышите фразу, и внутри вас рождается внутренний дискомфорт и недовольство», — передает слова психолога «Пятый канал».

Она отметила, что в категорию подавляющих речевых микроманипуляций входят сравнение с другим человеком, который якобы превосходит собеседника в чем-либо, или манипуляции с давлением на совесть и на жалость.

Кроме того, агрессию способны вызвать и непрошенные советы, сопровождающиеся обвинительным тоном и фразами «ты должен», «обязан поменять» и т. п.

Пешенькова посоветовала не использовать частое указание «ты», а подходить к вопросу через «себя». Использовать выражения «мне кажется», «будет другой результат, если…», «давай попробуем иначе».

«Только при таком диалоге представляется возможным улучшить явление или процесс, о котором идет речь», — подчеркнула специалист.

Ранее, в мае, психолог дала рекомендации для сохранения душевного спокойствия на самоизоляции. Эксперт отметила, что необходимо в первую очередь позаботиться о своем режиме, здоровье и спокойствии, но в случае эмоционального напряжения прощать себе минуты слабости и приступы агрессии.