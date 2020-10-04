Камчатгидромет объяснил выброс морских животных на берег

Выброс морских животных на берег на Камчатке связан со штормом. Однако погибли они в океане, рассказала начальник Камчатгидромета Вера Полякова 4 октября.

«Если бы шторма не случилось, морских животных не выбросило бы на берег, они бы стали разлагаться в толще воды. В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма», — приводит ее слова сайт краевого правительства.

Загрязнение, из-за которого погибли животные, было в придонном слое акватории, поэтому в начальных пробах не оказалось значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу, рассказала Полякова.

В ночь на 29 сентября был шторм, сила ветра в сторону берега достигала 25 м/с.

Губернатор края Владимир Солодов ранее в этот день отметил, что загрязнения воды в Авачинском заливе уже нет, но на дне обнаружены скопления мертвых животных.

Генпрокуратура России взяла на контроль проверку фактов загрязнения, по результатам которой будет дана уголовно-процессуальная оценка действиям причастных лиц.

«В связи с дополнительной информацией о выявлении загрязненных участков территория проверки расширена: проверочные мероприятия проводятся в бухтах Большая и Малая Лагерная и бухте Бабья», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Солодов рассказал, что в Москву для исследований экспертами-токсикологами и биологами направили более 250 кг проб воды, песка, донных отложений и останков морских животных с загрязненного побережья Камчатки.

Как отметил губернатор, сначала нужно определить отравляющее вещество, а затем искать источник. Он также сообщил, что с таким загрязнением регион еще не сталкивался.