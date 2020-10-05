С первыми на равных: россиян на «Ролан Гаррос» ждут Джокович и Фучович

Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов в понедельник проведут в Париже матчи четвертого круга Открытого чемпионата Франции. Причем если выход Андрея во вторую неделю турнира «Большого шлема» прогнозировался и раньше, то трехматчевая беспроигрышная серия Хачанова — в некотором роде сюрприз. Карен в последнее время находился не в лучшей форме, но всё же сумел собраться к своему любимому мейджору. Теперь на «Ролан Гаррос» ему предстоит суперпоединок против первой ракетки мира Новака Джоковича. Рублев же будет фаворитом в матче с венгром Мартоном Фучовичем.

Вышел на первого

Хачанов на нынешнем турнире постоянно дает поводы для новостей, напрямую не связанных с игрой. Например, он вступил в соцсетях в перепалку с Ником Кирьосом, которому проиграл в начале года на турнире «Большого шлема» в Мельбурне. Экстравагантный австралиец из-за боязни коронавируса пропустил сначала US Open, а теперь и «Ролан Гаррос», но не прекращает скандалить в интернете. На этот раз Кирьос нахамил легендарному теннисисту и комментатору Матсу Виландеру. Хачанов вступился за шведа, и тут же получил от Ника свою порцию гадостей. Австралиец усомнился в интеллекте Карена, а россиянин посоветовал оппоненту прочесть хотя бы несколько книг.

Карен, который имеет армянские корни, отметился и публикацией по теме конфликта в Нагорном Карабахе, а также сообщил на пресс-конференции о том, что они с женой ждут второго ребенка. Однако обвинять Хачанова в том, что он не может сосредоточиться на теннисе, неправильно. Он всегда был активен вне корта, а сейчас третья ракетка России явно выходит из игрового кризиса. Другой вопрос, что следующим соперником Карена в Париже станет великий и ужасный Новак Джокович, который в этом году вообще не проигрывает и полон желания отобрать титул грунтового короля у Рафаэля Надаля. Пройти серба Хачанову будет в высшей степени сложно, несмотря на то что в 2018 году Карен побеждал Новака в финале «Мастерса» в парижском «Берси».

— Хачанов действительно обыгрывал Джоковича, но это было давно, в последние годы он легко ему уступал, — отметил «Известиям» полуфиналист «Ролан Гаррос»-1989 Андрей Чесноков. — В этом году Новак — настоящая стенка, не проиграл ни одного матча за исключением истории с дисквалификацию с US Open. На этом «Ролан Гаррос» он нереально здорово играет и никому не оставляет шансов — побеждает в сетах 6:0, 6:1 или 6:2 — настоящий монстр! Матч против Хачанова будет для него сложнее всех предыдущих. Хочется, чтобы Карен его остановил. В Париже россиянин играет плотно и жестко, хочется пожелать ему удачи.

Верит в удачу Карена Хачанова и экс-первая ракетка мира, победитель «Ролан Гаррос»-1996 Евгений Кафельников.

— В матче против Джоковича у Хачанова неплохие шансы, тем более он обыгрывал Новака на более неудобном для себя покрытии, правда, это было два года назад, — сказал «Известиям» Евгений Кафельников. — Всё равно Карен верит, что может победить — это самое главное.

И за того парня

Гораздо проще задача Андрея Рублева. Ему в понедельник будет противостоять обидчик Даниила Медведева Мартон Фучович. Многие специалисты прогнозировали в четвертом круге «Ролан Гаррос» русское дерби, но Медведев не сумел справиться со своими фобиями на грунтовом покрытии, и теперь задача Рублева сильно облегчилась. Конечно, венгр Фучович на грунте — не подарок, но Андрей выиграл на медленном покрытии уже восемь матчей подряд.

— Андрея ждет легкий поединок: три сета, максимум — четыре, — продолжил Евгений Кафельников. — Рублев может еще прибавить и спокойно выйти в четвертьфинал.

Теперь все ждут ремейка в «Ролан Гаррос» недавнего финала турнира в Гамбурге, когда на берегах Эльбы Рублев одолел Стефаноса Циципаса. Если оба преодолеют барьер четвертого круга Открытого чемпионата Франции, нас ждет красивый матч-реванш уже на берегах Сены.

Независимо от исхода выступлений россиян в понедельник турнир в Париже для нашего мужского тенниса можно считать успешным. Впервые за десять лет два наших игрока добрались до второй недели, причем Карен Хачанов сделал это четвертый год подряд. Конечно, обидно, что лидер российского рейтинга Даниил Медведев уступил в первом же круге, но на самом проблемном покрытии от него и не ждали особых подвигов. Другие представители «большой русской тройки» сыграли на «Ролан Гаррос» и за себя, и за своего напарника по сборной. А у Рублева и вовсе есть потенциал дойти до полуфинала Открытого чемпионата Франции. Во всяком случае это совсем не кажется невозможным.

— Рублев нашел свою форму, и сейчас он свежий, поэтому у него отличные шансы против Фучовича, — считает Андрей Чесноков. — Хотя этого венгра не стоит недооценивать. Помню на Кубке Дэвиса, когда Мартон даже не входил в топ-150, он обыграл и Рублева, и Хачанова, а сборная России тогда вылетела из Мировой группы. Фучович знает, как играть на грунте, а побеждает благодаря своей голове. Но Рублев в этом году выступает просто феноменально. Несмотря на пандемию, Андрей уже выиграл три турнира.

Что касается наших девушек, можно констатировать, что среди них по-прежнему нет теннисистки, способной показывать игру на уровне Марии Шараповой, Анастасии Мыскиной или Светланы Кузнецовой в их лучшие горы. «Ролан Гаррос» — самый успешный мейджор для нашего женского тенниса. Россиянке побеждали здесь четырежды, но в последнее время не приходится мечтать даже о полуфинале. В прошлом году Дарья Касаткина выходила в четвертьфинал, но сейчас последняя представительница нашей страны — Екатерина Александрова — вылетела в третьем круге, уступив украинке Элине Свитолиной. И пока на горизонте, увы, нет спортсменки, которая бы могла переломить эту крайне неприятную для нашего женского тенниса тенденцию.