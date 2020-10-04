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Москвич впал в кому в клубе из-за отравления неизвестным веществом

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В одну из столичных больниц доставили 33-летнего мужчину, впавшего в кому из-за отравления неуточненным веществом. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Пациента госпитализировали накануне вечером в отделение реанимации. Предварительным диагнозом стало токсичное воздействие.

В тот же день с аналогичными симптомами в больницу был доставлен 26-летний молодой человек, а за день до этого в реанимацию попал 18-летний юноша, также с токсическим отравлением. Его доставили в медучреждение из квартиры, пациенту диагностировали отек головного мозга.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства, при которых москвичи получили серьезное отравление организма. У всех пациентов наблюдается острая дыхательная недостаточность. Специалисты выясняют, есть ли связь между этими случаями и какое именно вещество оказало воздействие на мужчин.

Накануне сообщалось, что слесарь из Оренбургской области умер от интоксикации, надышавшись сероводородом из канализационной ямы. Мужчина чистил канализацию в селе Пономаревка на Советской улице. Позже было обнаружено его тело.

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