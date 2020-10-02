Прямой эфир

Слесарь в Оренбуржье надышался сероводородом из канализации и умер

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пономаревском районе Оренбургской области слесарь умер, надышавшись сероводородом из канализационной ямы. Проводится проверка, назначены экспертизы. По результатам будет принято процессуальное решение.

Как пишет РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональный следственный комитет, мужчина чистил канализацию в селе Пономаревка на Советской улице. Позже было обнаружено его тело.

Также в районную больницу госпитализировали двоих рабочих из ООО «Пономаревское ЖКХ». Врачи диагностировали у них отравление сероводородом. Выяснилось, что погибший умер по такой же причине.

Следователи выяснили, что слесарь нарушил правила техники безопасности. Он спустился в колодец без средств индивидуальной защиты. Это и привело к гибели.

Специалисты проведут проверки и в ООО «Пономаревское ЖКХ». Изъяты документы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020