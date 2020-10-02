Слесарь в Оренбуржье надышался сероводородом из канализации и умер

В Пономаревском районе Оренбургской области слесарь умер, надышавшись сероводородом из канализационной ямы. Проводится проверка, назначены экспертизы. По результатам будет принято процессуальное решение.

Как пишет РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональный следственный комитет, мужчина чистил канализацию в селе Пономаревка на Советской улице. Позже было обнаружено его тело.

Также в районную больницу госпитализировали двоих рабочих из ООО «Пономаревское ЖКХ». Врачи диагностировали у них отравление сероводородом. Выяснилось, что погибший умер по такой же причине.

Следователи выяснили, что слесарь нарушил правила техники безопасности. Он спустился в колодец без средств индивидуальной защиты. Это и привело к гибели.

Специалисты проведут проверки и в ООО «Пономаревское ЖКХ». Изъяты документы.