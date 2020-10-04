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В Минске заметили передвижение военной техники

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В центр Минска выдвинулись военные грузовики и спецтехника, сообщает белорусский портал TUT.by в воскресенье, 4 октября.

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На фото, опубликованных порталом в своем Telegram-канале, видно передвижение военной техники.

«В Минске снова едут водометы — их заметили в районе Уручья», — говорится в сообщении со ссылкой на очевидцев.

Портал также сообщил о прошедших накануне митингах в стране.

По информации издания, в столице республики на улицы вышли сотни девушек с цветами, но в колонну они объединяться не стали. Кроме того, в течение дня на улицах Минска и в Гродно собирались «небольшие цепи солидарности».

Вместе с тем из Витебской до Брестской области прошел автопробег «За единую Беларусь». Участники автопробега пронесли у Брестской крепости большой красно-зелено-белый флаг, пишет TUT.by.

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, на них в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом стали выходить на улицы.

23 сентября состоялась инаугурация белорусского лидера во Дворце независимости в Минске, дата церемонии не афишировалась. После этого лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала мероприятие фарсом и объявила себя избранным президентом страны.

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