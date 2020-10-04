Глава Камчатки предложил создать систему экологического мониторинга

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил создать всероссийскую систему экологического мониторинга с участием общественников и блогеров. С инициативой он выступил на встрече с представителями региональных ведомств и местными жителями 4 октября.

Загрязнение побережья Солодов назвал «признаком системной проблемы, связанной с тем, что на Камчатке мы гордимся нашей природой, но при этом еще очень много предстоит сделать для того, чтобы ее защитить».

«То, что мы видим на Халактырском пляже, подталкивает к пониманию того, что система мониторинга не эффективна, я готов выходить с инициативой на федеральный уровень о создании единой системы мониторинга потенциально неблагоприятных экологических явлений», — цитирует главу региона ТАСС.

Солодов добавил, что система должна принимать видео- и фотоматериалы, к ней должны подключиться органы власти, общественные организации, горожане и блогеры.

Ранее губернатор Камчатки пригрозил уволить должностных лиц, причастных к замалчиванию ситуации с загрязнением океана. Вместе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой Солодов принял участие в рейде по побережью. Яровая также выразила уверенность, что местные надзорные органы не приняли надлежащих мер после сообщений о загрязнении местности.

3 октября управление Следственного комитета по Камчатскому краю начало проверку после массовой гибели морских животных на пляжах Авачинского залива. Росрыболовство возбудило дело по административной статье.

Были отобраны пробы воды, воздуха и песка. Их исследуют в лаборатории, первые результаты станут известны 5 октября.

Первыми тревогу забили местные серферы. Они жаловались, что после контакта с водой у них начинали болеть глаза, появлялось раздражение на коже. Пробы выявили превышение содержания нефтепродуктов в четыре раза, фенола — в два.