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Ирина Слуцкая оценила реакцию на новость о ее болезни

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Призер Олимпийских игр, фигуристка Ирина Слуцкая прокомментировала реакцию на новость о ее неизлечимой болезни. Свои мысли спортсменка опубликовала в Instagram в субботу, 3 октября.

По словам Слуцкой, информация о том, что она живет с васкулитом, «стара и древна как вымерший мамонт». Однако только накануне новость об этом стала сенсацией и обросла «безумными» подробностями.

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«Очень была удивлена количеству сообщений в Директ с предложением помощи. Меня «лечили» там и от СПИДа, и от красной волчанки, и от ревматоидного артрита. Дорогие неравнодушные, я доверяю только доказательной медицине. Не надо меня лечить», — написала Слуцкая.

Спортсменка подчеркнула, что живет болезнью уже 17 лет, однако никогда не акцентировала внимание на своем недуге. По ее мнению, пройдет еще немало времени, прежде чем установленные ей рекорды будут побиты.

«Я горжусь тем, что я первая исполняла сложнейшие элементы, которые сейчас исполняют. Я горжусь тем, что занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Но не тем, что я болею. Я рассказываю о васкулите, чтобы помочь людям <…> Я очень рада, что я многих вдохновляю. Что можно в ремиссии прекрасно жить, как и я. Родить троих детей, как и я», — заключила Слуцкая.

1 октября Слуцкая рассказала о борьбе с неизлечимым заболеванием. По словам спортсменки, ей в течение длительного времени приходится принимать гормональные препараты из-за ревматоидной болезни сосудов.

Слуцкая является двукратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр. Карьеру она завершила в 2006 году.

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