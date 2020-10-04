Сотрудники офиса президента Литвы ушли на изоляцию после визита Макрона

Пять сотрудников администрации президента Литвы отправлены на самоизоляцию после выявления COVID-19 у двух членов делегации, побывавшей в Вильнюсе с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом 3 октября сообщается на сайте литовского лидера.

Отмечается, что французские чиновники, побывавшие в Литве в конце сентября, сдали положительные тесты на коронавирус ранее в субботу.

«В соответствии с рекомендациями Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) лиц, у которых был опасный контакт с этими членами французской делегации, попросили уйти на самоизоляцию, им будет сделан тест на коронавирус», — говорится в заявлении.

При этом президент Литвы Гитанасу Науседе и его супруга Диана Науседене пока не будут изолироваться, однако тоже пройдут тестирование на COVID-19 в качестве профилактики.

Кроме того, в офисе литовского лидера подчеркнули, что 4 октября в президентском дворце будет проведена дезинфекция помещений.

Макрон посещал Литву с двухдневным визитом 28-29 сентября. В первый день он встречался с литовским коллегой Гитанасу Науседе, а во второй — провел переговоры с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской.