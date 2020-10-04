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Названы условия для получения ежемесячной выплаты на ребенка

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Некоторые категории россиян имеют право на ежемесячные выплаты на детей от государства. В Пенсионном фонде РФ напомнили, при каких условиях осуществляются выплаты.

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Так, выплаты могут осуществляться из средств материнского капитала. Для этого мать и ребенок должны быть гражданами РФ, а средний доход на одного члена семьи не превышал двух прожиточных минимумов, пишет 4 октября «Федеральное агентство новостей».

При этом такие выплаты затрагивают только семьи, в которых дети появились после 1 января 2018 года.

Размер такой выплаты равен прожиточному минимуму, установленному в регионе.

«В 2020 году в Москве это 15 225 руб., в Московской области – 12 688 руб.», — отметили в ПФР.

Для получения средств важно подать заявление либо в отделении, либо на сайте. Обратиться можно в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. При этом семьи, которые еще не оформили маткапитал, могут это сделать и одновременно подать заявление на выплаты.

29 сентября в Минтруде сообщили, что со следующего года в России увеличат пособия на детей от трех до семи лет. Повышение ежемесячных выплат затронет малоимущие семьи. Ежемесячные пособия на детей были установлены в 2020 году.

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