Элтон Джон назвал Леннона достойным Нобелевской премии

Участник группы The Beatles Джон Леннон мог получить Нобелевскую премию мира, если бы был сейчас жив, считает британский музыкант Элтон Джон.

Об этом он 3 октября рассказал сыну Леннона Шону в эфире радиопрограммы BBC.

«Я думаю, что если бы ваш отец был еще жив, он, возможно, получил бы Нобелевскую премию мира. Он хотел объединить людей и был готов пойти на всё ради этого», — цитирует Джона издание Mirror.

Музыкант назвал Леннона «миролюбивым, блестящим, веселым, самоуверенным человеком и настоящим сокровищем». По словам Элтона Джона, даже ФБР не могли сломить музыканта, и в настоящий момент миру нужны именно такие люди.

По словам британского певца, Леннон «смягчился» после рождения сына Шона в браке с Йоко Оно.

Свою первую брачную ночь Леннон и Оно превратили в антивоенную акцию под названием «В постели за мир», напоминает издание. Таким образом пара выразила протест против военных действий во Вьетнаме. Впоследствии музыкант написал песню «Дайте миру шанс», которая стала гимном протеста.

Супруги также оплатили рекламные щиты в десяти городах мира с надписью «Войне конец! Если вы захотите».

Как пишет Mirror, эти акции привели к тому, что за Ленноном наблюдали сотрудники ФБР, а президент США Ричард Никсон даже пытался его депортировать.

Жизнь Джона Леннона оборвалась 8 декабря 1980 года. Желающий прославиться Марк Чепмен выстрелил в спину музыканту, когда тот вместе с женой возвращался из студии звукозаписи Hit Factory в Нью-Йорке. Леннон скончался на месте от потери крови.

Суд признал убийцу вменяемым и приговорил пожизненно с правом подачи прошения об условно-досрочном освобождении через 20 лет. В августе 2020 года ему в 11-й раз отказали в условно-досрочном освобождении.

22 сентября стало известно, что Марк Чепмен спустя 40 лет после преступления извинился перед вдовой музыканта Йоко Оно за содеянное.