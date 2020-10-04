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В Женеве установлен ​​самый высокий МРОТ в мире

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Жители швейцарского кантона Женева проголосовали за увеличение уровня минимальной зарплаты в регионе, сообщил 3 октября телеканал CNN.

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Так, более 58% избирателей выступили за установление минимального порога оплаты труда в размере 23 швейцарских франков ($25) в час, что является самым высоким МРОТом в мире.

«Эта новая минимальная заработная плата будет применяться примерно к 6% рабочих кантона с 1 ноября», — уточнил государственный советник Женевы Мауро Поджиа.

Отмечается, что инициатива направлена на «борьбу с бедностью, содействие социальной интеграции и уважение человеческого достоинства». Она затронет примерно 30 тыс. работников, две трети из которых — женщины.

30 сентября правительство России одобрило законопроект об изменении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 2021 года. Так, с 1 января МРОТ устанавливается в размере 12 792 рублей в месяц, на очередной год он будет рассчитываться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий год.

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