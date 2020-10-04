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Ягудин заступился за Загитову после критики в соцсетях

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выступил в поддержку Алины Загитовой, ставшей его соведущей на одном из телешоу.

3 октября Ягудин опубликовал в Instagram ролик, отметив что первый выпуск программы уже вышел в эфир. Реакция подписчиков была неоднозначной. Некоторым не понравилось, как обладательница золотой медали Игр в Пхенчхане вела программу.

«Зачем взяли Загитову? Главное — проблемы с дикцией», — написал один из комментаторов.

«Через две минуты переключила, Алине нужно позаниматься… ее дикция режет слух», — добавила пользовательница.

Ягудин предложил комментаторам обратить внимание на себя.

«Лучше себя критикуйте», — цитирует его «Газета.ру».

Ранее стало известно, что японское издание The Digest назвало Загитову самой красивой спортсменкой в мире. Журналисты отметили, что образ чемпионки сочетает в себе «здоровый облик» и «дикий стиль».

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