Алину Загитову назвали самой красивой спортсменкой в мире

Журналисты японского издания The Digest назвали российскую спортсменку, олимпийскую чемпионка по фигурному катанию Алину Загитову самой красивой спортсменкой в мире.

Почетное звание было присвоено россиянке после серии публикаций фотографий в Instagram. Как отмечает издание, образ Загитовой сочетает в себе «здоровый облик» и «дикий стиль».

Также красоту Загитовой оценили журналисты портала United Daily News, которые отметили, что фигуристка обладает не только огромным количеством золотых медалей, но и «не по годам женственной внешностью».

1 октября сообщалось, что Загитова пропустит серию Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21 года. В сентябре 18-летняя фигуристка также пропустила контрольные прокаты сборной России.

13 декабря 2019 года фигуристка сделала заявление о паузе в карьере. Спортсменка выиграла все существующие турниры в женском одиночном катании — Олимпийские игры, чемпионаты России, Европы и мира, а также этапы и финал Гран-при.