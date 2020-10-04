Прямой эфир

Ученые обнаружили в рыбах потенциал для лечения слепоты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские ученые заявили, что рыбка данио, отличающаяся своим полосатым продольным окрасом, может стать ключом к лечению слепоты у людей, пишет The Sun в субботу, 3 октября.

Земля не плоская: вернуть объемное зрение помогут компьютерные очки
Разработанный российскими учеными прибор исправит серьезную патологию за несколько месяцев в домашних условиях

Исследования показали, что рыба может отращивать утраченные или поврежденные части тела, включая сетчатку — светочувствительную ткань, которая является одной из наиболее частых причин слепоты. Данио может восстановить ее всего за неделю.

По словам профессора Джеймса Паттона, химическое вещество в мозгу рыб приводит в движение клетки, которые «мигрируют» в поврежденные органы и восстанавливают их. При этом ученые отмечают, что порядка 70% генов этих рыб схожи с человеческими.

В связи с этим они надеются, что пациенты смогут научиться «выращивать новую сетчатку», как рыбки данио.

30 сентября сообщалось, что в России планируется разработать чип, позволяющий слепым обрести зрение.

Чип вживляется в голову и делает возможным начать видеть не только людям с приобретенной слепотой, но и слепым от рождения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020