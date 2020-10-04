Ученые обнаружили в рыбах потенциал для лечения слепоты

Американские ученые заявили, что рыбка данио, отличающаяся своим полосатым продольным окрасом, может стать ключом к лечению слепоты у людей, пишет The Sun в субботу, 3 октября.

Исследования показали, что рыба может отращивать утраченные или поврежденные части тела, включая сетчатку — светочувствительную ткань, которая является одной из наиболее частых причин слепоты. Данио может восстановить ее всего за неделю.

По словам профессора Джеймса Паттона, химическое вещество в мозгу рыб приводит в движение клетки, которые «мигрируют» в поврежденные органы и восстанавливают их. При этом ученые отмечают, что порядка 70% генов этих рыб схожи с человеческими.

В связи с этим они надеются, что пациенты смогут научиться «выращивать новую сетчатку», как рыбки данио.

30 сентября сообщалось, что в России планируется разработать чип, позволяющий слепым обрести зрение.

Чип вживляется в голову и делает возможным начать видеть не только людям с приобретенной слепотой, но и слепым от рождения.