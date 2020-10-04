Сбой произошел в работе Telegram

В работе мессенджера Telegram произошел технический сбой. Неполадки наблюдаются в ряде стран, в том числе в России.

Согласно данным сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector, сбой произошел после полуночи 4 октября.

Чаще всего (91%) пользователи сообщают о невозможности подключиться к сервису, у 8% проблема с отправкой сообщений.

Жалобы поступают из России, Италии, Германии, Нидерландов.

Аналогичный сбой был зафиксирован 25 сентября. Как позже объяснила администрация мессенджера, проблемы с подключением к серверу испытывали жители Восточной Европы. Неполадки были устранены через 45 минут.