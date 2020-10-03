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Алиев поблагодарил Эрдогана за поддержку Азербайджана в вопросе Карабаха

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку в вопросе Нагорного Карабаха.

Соответствующее письмо Баку направил Анкаре 3 октября.

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«Ваши очень открытые и жесткие заявления еще раз показали, что Азербайджан не одинок в своем правом деле», — говорится в заявлении Алиева, опубликованном на сайте президента.

По словам азербайджанского лидера, поддержка Турции стала наглядным примером единства двух народов.

27 сентября в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики начались столкновения сил Армении и Азербайджана. Обе страны оспаривают принадлежность региона. В эскалации конфликта Баку и Ереван обвинили друг друга.

2 октября Ереван выразил готовность к переговорам, однако в Баку отметили, что не видят предрасположенности Армении к миру.

Алиев заявил, что война прекратится только после того, как «армянские военные покинут азербайджанские территории».

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция выразила готовность оказать любую поддержку Баку. По словам Эрдогана, призывы к миру неприемлемы, так как «Армения должна прекратить оккупацию».

Нагорный Карабаха заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В ходе военного противостояния в 1992–1994 годах Баку утратил контроль над регионом.

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