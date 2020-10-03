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Один человек погиб после стрельбы в жилом доме в Торонто

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Один человек погиб и двое получили ранения в результате стрельбы в жилом многоквартирном доме на севере Торонто. Об этом в субботу, 3 октября, сообщает портал cp24.

Инцидент произошел утром в субботу. Соседи сообщили о стрельбе в квартире на первом этаже. Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила троих мужчин с огнестрельными ранениями, один из них к приезду правоохранителей скончался.

Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Полицейские объявили в розыск двоих подозреваемых. Предположительно, преступники скрылись на внедорожнике темного цвета. Мотивы злоумышленников выясняются.

Накануне сообщалось о нападении на правоохранителей в квартире в Сыктывкаре. Правоохранителей вызвала супруга злоумышленника. В результате один сотрудник полиции погиб, а второй был тяжело ранен.

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