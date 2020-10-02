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Сотрудник полиции погиб в результате нападения в Сыктывкаре

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Один сотрудник полиции убит и второй тяжело ранен в результате нападения на них жителя Коми в квартире в Сыктывкаре, куда полицейских вызвала супруга мужчины. Об этом сообщили 2 октября в пресс-службе МВД по региону.

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«На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По предварительной информации в ходе разбирательства мужчина 1975 г.р., находившийся в квартире, совершил нападение на сотрудников патрульно-постовой службы УМВД России по городу Сыктывкару, нанеся ножевые ранения, после чего покончил жизнь самоубийством. В результате нападения от ножевых ранений один сотрудник полиции скончался, второй сотрудник тяжело ранен», — говорится в заявлении.

Отмечается, что нападавший ранее не был судим и на учетах в органах внутренних дел не состоял.

В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В конце сентября на юге Москвы угонщик переехал владельца автомобиля и напал на полицейских при попытке скрыться, пишет «Газета.ру».

Житель Челябинска 1 сентября открыл стрельбу по соседу, а потом напал на сотрудника полиции.

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