Прямой эфир
Сюжет:

Черногория оказалась лидером в Европе по распространению COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Черногория стала лидером в Европе по распространению коронавируса. Об этом сообщил черногорский портал Vijesti 3 октября.

В круге втором: Европу накрывает новая волна COVID-19
К обязательным ограничениям возвращаются все, кроме Швеции и Белоруссии

Как пишет ресурс со ссылкой на данные европейских статистических центров, уровень распространения коронавирусной инфекции в стране составил 1699 человек на 100 тыс. населения.

На втором месте идет Армения, на третьем — Испания.

В то же время утверждается, что официальные данные властей по заболеваемости в стране могут быть занижены в три раза.

«Учитывая уровень общественной организации, качество медицинской службы и кадровую структуру, оправдания для такого количества заразившихся нет», — заявил врач-эпидемиолог Новица Вуйошевич.

По последним данным минздрава Черногории, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 11 690 человек, 288 пациентов были госпитализированы за минувшие сутки. Всего за время распространения COVID-19 выздоровели 7618 человек, умерли — 172.

Власти Черногории в преддверии туристического сезона и парламентских выборов сообщили о победе над COVID-19, объявив в мае страну «зоной, свободной от коронавируса». Границы были открыты, для въезда туристам требовалось сдать тест на коронавирус. 7 августа Черногория открыла границы и для россиян.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала граждан, собирающихся посетить Черногорию, учитывать при планировании поездки введенный в стране с 21 июля всеобщий режим эпидемии коронавируса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020