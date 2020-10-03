Черногория оказалась лидером в Европе по распространению COVID-19

Черногория стала лидером в Европе по распространению коронавируса. Об этом сообщил черногорский портал Vijesti 3 октября.

Как пишет ресурс со ссылкой на данные европейских статистических центров, уровень распространения коронавирусной инфекции в стране составил 1699 человек на 100 тыс. населения.

На втором месте идет Армения, на третьем — Испания.

В то же время утверждается, что официальные данные властей по заболеваемости в стране могут быть занижены в три раза.

«Учитывая уровень общественной организации, качество медицинской службы и кадровую структуру, оправдания для такого количества заразившихся нет», — заявил врач-эпидемиолог Новица Вуйошевич.

По последним данным минздрава Черногории, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 11 690 человек, 288 пациентов были госпитализированы за минувшие сутки. Всего за время распространения COVID-19 выздоровели 7618 человек, умерли — 172.

Власти Черногории в преддверии туристического сезона и парламентских выборов сообщили о победе над COVID-19, объявив в мае страну «зоной, свободной от коронавируса». Границы были открыты, для въезда туристам требовалось сдать тест на коронавирус. 7 августа Черногория открыла границы и для россиян.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала граждан, собирающихся посетить Черногорию, учитывать при планировании поездки введенный в стране с 21 июля всеобщий режим эпидемии коронавируса.