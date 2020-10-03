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Президент Карабаха прибыл на передовую

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Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян прибыл на линию фронта. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 3 октября.

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Вместе с ним, по его словам, приехали главы служб национальной безопасности Армении и НКР.

«Воодушевлен смелостью и профессионализмом наших военнослужащих, преданностью добровольцев», — написал Арутюнян.

Президент НКР призвал всех присоединиться к битве за Карабах, так как «час настал».

Ранее в этот день Арутюнян заявил, что отправляется на линию столкновения вместе с военными, так как считает, что на передовой он будет полезнее, чем в тылу. Происходящее в регионе он назвал последней битвой.

Очередное обострение в НКР произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.

В пятницу сообщалось об авиаударах по столице непризнанной республики Степанакерту. По сообщениям корреспондента «Известий», центр города атаковали беспилотники, есть жертвы среди мирного населения.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.

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