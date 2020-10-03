Прямой эфир
Сюжет:

Президент непризнанной НКР Арутюнян отправился на фронт

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян сообщил, что вместе с военными отправляется в зону вооруженных столкновений.

Нагорный обвал: в ход идет всё более тяжелое вооружение
Армения и Азербайджан пока задействовали далеко не все свои боевые возможности

«Вместе с подразделениями специального назначения я отправляюсь на фронт, чтобы вступить в бой, потому что на передовой я буду полезнее, чем в тылу. Призываю всех с немедленно встать на защиту нашего неотъемлемого права жить в собственной Родине без экзистенциальной угрозы», — написал он в Facebook в субботу, 3 октября.

Политик подчеркнул, что в зоне боевых действий идут ожесточенные бои, артобстрелам подверглись населенные пункты, включая столицу республики — Степанакерт, и призвал не допустить «нового геноцида», чтобы будущие поколения смогли жить и творить на собственной земле.

«Это наша последняя битва, в которой мы победим вместе. Я с вами до Победы. К оружию!» — подчеркнул Арутюнян.

Очередное обострение в НКР произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.

В пятницу сообщалось об авиаударах по столице непризнанной республики Степанакерту. По сообщениям корреспондента «Известий», центр города атаковали беспилотники, есть жертвы среди мирного населения.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020