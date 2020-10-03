Президент непризнанной НКР Арутюнян отправился на фронт

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян сообщил, что вместе с военными отправляется в зону вооруженных столкновений.

«Вместе с подразделениями специального назначения я отправляюсь на фронт, чтобы вступить в бой, потому что на передовой я буду полезнее, чем в тылу. Призываю всех с немедленно встать на защиту нашего неотъемлемого права жить в собственной Родине без экзистенциальной угрозы», — написал он в Facebook в субботу, 3 октября.

Политик подчеркнул, что в зоне боевых действий идут ожесточенные бои, артобстрелам подверглись населенные пункты, включая столицу республики — Степанакерт, и призвал не допустить «нового геноцида», чтобы будущие поколения смогли жить и творить на собственной земле.

«Это наша последняя битва, в которой мы победим вместе. Я с вами до Победы. К оружию!» — подчеркнул Арутюнян.

Очередное обострение в НКР произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.

В пятницу сообщалось об авиаударах по столице непризнанной республики Степанакерту. По сообщениям корреспондента «Известий», центр города атаковали беспилотники, есть жертвы среди мирного населения.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.