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Сквер в Коломне переименовали в честь Героя Советского Союза

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Один из скверов в Коломне в Московской области 2 октября официально переименовали в честь адмирала, дважды Героя Советского Союза Сергея Горшкова.

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Этот сквер местные жители называют именем Горшкова уже давно. Переименование улиц, площадей и скверов в городе проходит в рамках всероссийского проекта «Улица Героя» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, инициатива принадлежит активистам «Общероссийского народного фронта», которые обратились к главе Коломны с просьбой присвоить центральному скверу имя Горшкова. Администрация Коломенского городского округа поддержала переименование.

«Мы поддержали предложение, поступившее с берегов Оки, об официальном присвоении имени адмирала Горшкова скверу, и это — яркий факт в реализации проекта ОНФ «Улица Героя» об увековечивании имен героев страны. По Московской области мы регулярно ведем эту работу и уверены, что вскоре имена героев будут носить ряд улиц и проспектов, а возможно, и микрорайонов подмосковных городов», — рассказала руководитель регионального исполкома ОНФ в Московской области Юлия Белехова.

Сергей Горшков жил и учился в Коломне с 1911 по 1926 год. Он командовал Азовской военной флотилией, Дунайской военной флотилией и эскадрой кораблей Черноморского флота, а в январе 1956 стал главнокомандующим Военно-морским флотом.

Кроме этого, несколько городских пространств были переименованы в Орле и в Мурманской области. Так, в Орле парку на пересечении улиц Новосильской и 4-й Курской присвоено имя военного журналиста, писателя, участника Великой Отечественной войны Евгения Аграновича. Рядом с этим парком находился дом, где жил Агранович. В Кандалакшском районе Мурманской области создали Аллею героев, где установили информационные стенды с именами Героев Советского Союза, получивших награду за защиту Родины на кандалакшском направлении.

В ноябре 2016 года жители Рязани предложили переименовать улицу Безбожную в честь избранного президента США Дональда Трампа, они утверждали, что название улицы оскорбляет чувства верующих.

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