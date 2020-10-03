Подготовка к отопительному сезону завершается в Астраханской области

В Астраханской области более 272 млн рублей было выделено на поддержку коммунальной сферы, 84,6 млн рублей направили районам из регионального бюджета. Еще 188 млн рублей потратят на компенсацию выпадающих доходов организаций ЖКХ.

Готовность к отопительному сезону составляет 96%. Такая цифра была озвучена на рабочем совещании у губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с членами регионального правительства и главами районов, пишет «Астрахань 24».

Глава региона подчеркнул, что до начала отопительного сезона осталось меньше месяца, муниципалитетам необходимо устранить все замечания и недостатки, получить паспорта готовности и включить отопление вовремя.

Предстоящей зимой по всей территории России будут регистрироваться разнонаправленные температурные аномалии. Об этом говорится в Вероятном прогнозе температурного режима на отопительный сезон 2020-2021 года. В октябре в западных областях Северо-Западного федерального округа среднемесячная температура поднимется выше нормы, однако в Центральном и Приволжском федеральных округах температура будет ниже прошлогодних показателей.