Грузия опровергла участие в переброске сирийцев в Карабах

Информация о переброске сирийских наемников в Нагорный Карабах через Грузию не соответствует действительности. Об этом заявил глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили в субботу, 3 октября.

Лилуашвили назвал сообщения дезинформацией и заявил, что ее цель — эскалация и создание напряженности в Грузии и регионе в целом, передает ТАСС.

Ранее 3 октября Грузия запретила перевозку военных грузов в Азербайджан и Армению сухопутными и воздушными маршрутами на фоне обострения в Карабахе. Отмечается, что обе республики уже проинформированы об этом.

Очередное обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Турция и Азербайджан эту информацию опровергают, но Анкара заявляла о готовности оказать Баку любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.