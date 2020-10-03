Грузия запретила перевозку военных грузов в Армению и Азербайджан

Правительство Грузии ввело запрет на выдачу разрешений на транспортировку грузов военного назначения в Армению и Азербайджан в связи с возобновлением военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Грузии, глава МВД Вахтанг Гомелаури 3 октября.

«Из-за военных действий между Арменией и Азербайджаном правительство Грузии временно приостановило выдачу разрешения на транспортировку грузов военного назначения через свою территорию сухопутными и воздушными маршрутами в направлении обеих стран», — передает сообщение ТАСС.

Уточняется, что обе страны уже проинформированы об этом.

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем говорится, что они решительно осуждают эскалацию насилия в регионе, соболезнуют семьям погибших и призывают к немедленному прекращению боевых действий.

Очередное обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Турция и Азербайджан эту информацию опровергают, но Анкара заявляла о готовности оказать Баку любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.