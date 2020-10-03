На Украине зафиксировали рекордный рост случаев COVID-19

Медики на Украине зарегистрировали за минувшие сутки рекордно высокое число новых случаев заражения коронавирусом — 4661, следует из данных на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

Предыдущий рекордно высокий показатель был отмечен в пятницу, когда власти сообщили о 4633 случаях инфицирования, выявленных за предыдущие сутки.

К настоящему времени на Украине выявлено 222 322 заразившихся коронавирусом.

С начала эпидемии выздоровели 98 737 пациентов, из них 2146 — за минувшие 24 часа. Сейчас под наблюдением врачей находятся 119 232 заразившихся, что на 2423 больше, чем сутками ранее.

За этот период 4353 пациента умерли, из них 92 — за последние сутки, что является самым высоким суточным показателем смертности из-за коронавируса на Украине.

С 17 марта в стране введен карантин. Согласно решению правительства, ограничительные меры продлены до конца октября. С 1 августа на Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина: регионы страны поделены на четыре зоны, в которых, в зависимости от эпидемической ситуации, действуют разные ограничения.

Ранее, 28 сентября, перестал действовать запрет иностранцам на въезд на Украину, введенный из-за коронавирусной инфекции.

Кабмин Украины принял решение о закрытии границы страны в связи с пандемией коронавируса с 28 августа до 28 сентября для въезда иностранных граждан, кроме ряда категорий.