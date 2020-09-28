Украина сняла запрет на въезд иностранцев

В понедельник, 28 сентября, перестал действовать запрет иностранцам на въезд на Украину, введенный из-за коронавирусной инфекции. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы страны Андрей Демченко.

«Сегодня с 00 часов прекратила действие норма, которая была прописана в постановлении правительства номер 641 о запрете въезда иностранцев на территорию Украины», — цитирует его «РИА Новости».

При этом Демченко не сказал, начали ли иностранцы в понедельник пересекать украинскую границу. По его словам, такая информация будет в статистике на следующий день.

Кабмин Украины принял решение о закрытии границы страны в связи с пандемией коронавируса с 28 августа до 28 сентября для въезда иностранных граждан, кроме ряда категорий, пишет REGNUM.

На 28 сентября в государстве выявлены 201 305 случаев COVID-19, скончались 3996 человек, выздоровели 88 453.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию. По данным Worldometer на 28 сентября, всего в мире выявлено свыше 33,3 млн заболевших COVID-19, скончались более миллиона человек.