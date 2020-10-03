Путин подтвердил готовность России к диалогу с Германией

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и федеральному канцлеру Ангеле Меркель по случаю национального праздника — Дня германского единства. В ней российский лидер подтвердил готовность РФ к диалогу и взаимодействию. Об этом сообщила пресс-служба Кремля 3 октября.

«Глава российского государства подчеркнул, что произошедшее три десятилетия назад объединение Германии стало весьма важным событием европейской истории», — говорится в сообщении.

1 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что шанс преодоления периода напряженности между странами остается.

27 сентября президент СССР Михаил Горбачев заявил, что народы Германии и России пытаются поссорить другие игроки международной политической арены.

Отношения Москвы и Берлина начали обостряться на фоне инцидента с якобы отравлением блогера Алексея Навального. Он почувствовал себя плохо во время рейса Томск–Москва 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, блогера доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите».

Там у россиянина якобы обнаружили признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако омские врачи в ходе обследования больного интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября Навального выписали из стационара.