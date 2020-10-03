Заболевшие коронавирусом москвичи бесплатно получат новые препараты

Начиная с октября жители Москвы с коронавирусом бесплатно получат новые препараты. Об этом рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин 3 октября.

«В соответствии с рекомендациями Минздрава России амбулаторные пациенты будут получать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир», — сообщил он.

Кроме того, для профилактики возможных осложнений пациентам со среднетяжелым течением болезни будут выписываться антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов (Дабигатрана этексилат, Ривароксабан, Апиксабан).

Также по решению врача амбулаторные пациенты, у которых была диагностирована пневмония, бесплатно получат пульсоксиметры, позволяющие мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом, что является ключевым показателем для оценки состояния при COVID-19.

Он также отметил, что пациентам, проходящим диагностику на COVID-19, и пациентам из групп риска будет одновременно проводиться экспресс-тестирование и на грипп.

«Также расширяем перечень обязательных анализов, которые позволяют еще более качественно и комплексно вести терапию пациентов с COVID-19», — сообщил градоначальник.

По его словам, необходимые лекарства и медицинские приборы закуплены в достаточном количестве. Решение об их назначении и выдаче принимают лечащие врачи.

Применение новых схем лекарственной терапии, дополнительные анализы и возможность постоянного контроля своего состояния значительно улучшат качество лечения на дому. Пациенты будут легче переносить заболевание и быстрее возвращаться к нормальной жизни, подчеркнул Собянин.

С 28 сентября мэр рекомендовал людям старше 65 лет и тем, у кого имеются хронические заболевания, соблюдение домашнего режима.

Накануне сообщалось, что московские компании и предприятия, которые вопреки указу мэра столицы Сергея Собянина не переведут на «удаленку» 30% работников, будут оштрафованы на сумму до 300 тыс. рублей. В первую очередь на «удаленку» должны отправить на дистанционную работу должны сотрудников старше 65 лет, а также граждан с заболеваниями, перечень которых ранее был определен департаментом здравоохранения Москвы.