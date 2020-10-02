Власти Москвы назвали размер штрафов за нарушение требования об удаленке

Московские компании и предприятия, которые вопреки указу мэра столицы Сергея Собянина не переведут на удаленку 30% работников, буду оштрафованы на сумму до 300 тыс. рублей. Об этом в пятницу, 2 октября, заяви министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

«Сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей составляет от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс.», — цитирует его «РИА Новости».

Данчиков отметил, что в случае причинения вреда здоровью человека либо повторного правонарушения сумма штрафа возрастет до 300–500 тыс. рублей, для юридических лиц, а для индивидуальных предпринимателей составит от 500 тыс. до 1 млн или же обернется административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Собеседник агентства уточнил, что внеплановые проверки в организациях, нарушающих санитарно-эпидемиологические требования, будут проводить согласно действующему законодательству. Дачников подчеркнул, что данные меры необходимо соблюдать, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

«Нарушение установленных санитарно-эпидемиологических требований создает угрозу распространения COVID-19, что, в свою очередь, представляет опасность для жизни и здоровья москвичей», — добавил министр.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о переводе на удаленный режим 30% сотрудников московских компаний с 5 по 28 октября в связи с распространением коронавируса. В первую очередь отправить на дистанционную работу должны сотрудников старше 65 лет, а также граждан с заболеваниями, перечень которых ранее был определен департаментом здравоохранения Москвы.

Мэр отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в Москве уже находится на грани критичной, так как за последние несколько недель число заболевших значительно возросло.

По словам главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, рост заболеваемости во многом связан с тем, что люди расслабились и перестали носить медицинские маски и следить за чистотой рук.

По состоянию на 2 октября, в Москве выявлено 297 729 случаев заболевания COVID-19, из них 5 282 летальных исхода. С начала пандемии из больниц выписаны 251 018 пациентов.

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