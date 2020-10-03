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Россиянам напомнили правила ношения медицинской маски

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Член общественного совета при Минздраве России Эрик Бровко в интервью радио Sputnik напомнил о правилах ношения медицинской маски.

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По словам специалиста, маску необходимо постоянно менять и выбрасывать после использования. Если маска многоразовая, то ее необходимо постирать перед тем, как надеть в следующий раз. В случае, если человек снял маску на какое-то время, ее следует убирать в отдельный карман или пакет.

Также Бровко обратил внимание на то, что у многих возникает вопрос о том, какой стороной следует надевать одноразовые медицинские маски.

«Если мы говорим об обычной классической медицинской маске, то ее надо носить согласно инструкции, независимо от ее цвета. Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу. Обычно это... понятно, исходя из общего вида маски», — цитирует эксперта Sputnik в субботу, 3 октября.

2 октября сообщалось, что американские ученые опровергли информацию о том, что медицинские маски и респираторы повышают концентрацию CO2 в организме.

Исследователи подчеркнули, что что дискомфорт при ношении маски связан не с нарушениями газообмена, а с тем, что легким приходится прилагать больше усилий для вдохов и выдохов.

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