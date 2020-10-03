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Источник сообщил об отправке в СИЗО ученого Луканина в рамках дела о госизмене

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Ученый Александр Луканин, который был задержан в рамках уголовного дела о государственной измене в пользу Китая, был отправлен в СИЗО решением суда Томска, сообщил ТАСС знакомый с ситуацией источник в субботу, 3 октября.

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Отмечается, что Луканин был отправлен в следственный изолятор в среду, 30 сентября.

В свою очередь источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что 64-летний Луканин был задержан по подозрению в передаче Китаю секретных российских разработок, «связанных с альтернативными источниками питания».

«Правоохранительные органы в сопровождении сотрудников ФСБ провели обыск в томской квартире супруги ученого 29 сентября, после чего он был доставлен в следственный изолятор Томска», — рассказал он.

Официального подтверждения данной информации нет.

Александр Луканин работал в Томском политехническом университете, а после устроился в Институт физики прочности и материаловедения СО РАН. Там он занимался разработкой высоковольтных источников питания. Впоследствии уехал работать в Китай.

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