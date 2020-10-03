Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Упавшему на Украине Ан-26 не дали сесть из-за борта с сыном главы ВВС
Мир
Зеленский решил не оказывать военную помощь Азербайджану в Карабахе
Общество
Уволен выписавший поддельную справку в деле Ефремова полицейский
Общество
Нижегородская журналистка планировала совершить суицид еще год назад
Культура
Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде перенесена
Сюжет:

Зеленский решил не оказывать военную помощь Азербайджану в Карабахе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина поддерживает Азербайджан, но призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе к деэскалации, заявил украинский президент Владимир Зеленскиий 2 октября.

Нагорный обвал: в ход идет всё более тяжелое вооружение
Армения и Азербайджан пока задействовали далеко не все свои боевые возможности

Накануне депутат президентской партии «Слуга народа» Людмила Марченко заявила о готовности Киева оказать Баку не только гуманитарную, но и военную помощь.

По словам Зеленского, решать такие вопросы вправе только он. Пока о военной помощи речи не идет.

«У нас понятная и, я считаю, взвешенная и правильная позиция как государства: мы призываем к диалогу между Азербайджаном и Арменией и к деэскалации этого конфликта», — говорится в заявлении на сайте президента Украины.

Украинский лидер отметил, что в последние годы Киев и Баку наладили тесные связи как на экономическом, так и геополитическом уровнях, поэтому Украина поддерживает Азербайджан.

При Зеленский добавил, что пример Нагорного Карабаха свидетельствует о том, что конфликты следует «решать, а не замораживать».

Военные действия непризнанной Карабахской республике возобновились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале обстрелов. Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020