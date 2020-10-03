Зеленский решил не оказывать военную помощь Азербайджану в Карабахе

Украина поддерживает Азербайджан, но призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе к деэскалации, заявил украинский президент Владимир Зеленскиий 2 октября.

Накануне депутат президентской партии «Слуга народа» Людмила Марченко заявила о готовности Киева оказать Баку не только гуманитарную, но и военную помощь.

По словам Зеленского, решать такие вопросы вправе только он. Пока о военной помощи речи не идет.

«У нас понятная и, я считаю, взвешенная и правильная позиция как государства: мы призываем к диалогу между Азербайджаном и Арменией и к деэскалации этого конфликта», — говорится в заявлении на сайте президента Украины.

Украинский лидер отметил, что в последние годы Киев и Баку наладили тесные связи как на экономическом, так и геополитическом уровнях, поэтому Украина поддерживает Азербайджан.

При Зеленский добавил, что пример Нагорного Карабаха свидетельствует о том, что конфликты следует «решать, а не замораживать».

Военные действия непризнанной Карабахской республике возобновились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале обстрелов. Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.