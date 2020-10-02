Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Врач рассказал о самочувствии Трампа
Экономика
Мишустин продлил до 7 января мораторий на банкротство бизнеса
Мир
Украина решила присоединиться к санкциям ЕС против Белоруссии
Общество
В Росгидромете назвали сроки окончания «бабьего лета» в Москве
Мир
Жители нескольких сел эвакуированы из-за обстрелов в Карабахе
Сюжет:

Мишустин продлил до 7 января мораторий на банкротство бизнеса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее до 7 января 2021 года мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Об этом 2 октября сообщается на сайте кабмина.

Турные новости: после пандемии закрылось каждое пятое туристическое агентство
По итогам сезона-2020 с рынка ушло и 14% мини-гостиниц

«Настоящее постановление вступает в силу 7 октября 2020 г. и действует в течение трех месяцев», — говорится в документе.

Отмечается, что решение было анонсировано 1 октября на заседании правительства. Срок действующего с начала апреля моратория истекает 6 октября.

Инициатива затронет организации и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей. В частности, им доступна судебная рассрочка, предусматривающая изменение сроков уплаты просроченных обязательств, а также прекращение производства по имущественным взысканиям.

Согласно заявлению кабмина, продление меры нацелено на помощь бизнесу в преодолении экономических трудностей без потери имущества и прекращения деятельности.

1 сентября в России вступил в силу закон, который позволит гражданам с непогашенными долгами в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей становиться банкротами во внесудебном порядке. Вся процедура будет проходить через многофункциональные центры (МФЦ).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020