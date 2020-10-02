Мишустин продлил до 7 января мораторий на банкротство бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее до 7 января 2021 года мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Об этом 2 октября сообщается на сайте кабмина.

«Настоящее постановление вступает в силу 7 октября 2020 г. и действует в течение трех месяцев», — говорится в документе.

Отмечается, что решение было анонсировано 1 октября на заседании правительства. Срок действующего с начала апреля моратория истекает 6 октября.

Инициатива затронет организации и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей. В частности, им доступна судебная рассрочка, предусматривающая изменение сроков уплаты просроченных обязательств, а также прекращение производства по имущественным взысканиям.

Согласно заявлению кабмина, продление меры нацелено на помощь бизнесу в преодолении экономических трудностей без потери имущества и прекращения деятельности.

1 сентября в России вступил в силу закон, который позволит гражданам с непогашенными долгами в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей становиться банкротами во внесудебном порядке. Вся процедура будет проходить через многофункциональные центры (МФЦ).