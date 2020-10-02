В Росгидромете назвали сроки окончания «бабьего лета» в Москве

«Бабье лето» в столичном регионе подойдет к концу в понедельник, 5 октября, сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По словам специалиста, возвращения мягкой осенней погоды ждать не стоит. Однако «волн потепления» он не исключил.

«Тепло-то еще будет: на 3-4 градуса выше нормы в течение недели, но дожди. Скорее всего в этом году все-таки закончится хорошая погода у нас в первой половине октября», ― цитирует ТАСС Варакина.

Ранее в пятницу главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала о погоде на предстоящей неделе в Москве. По ее словам, в ночное время максимальная температура будет около +5…+10 градусов, а днем +16…+21.