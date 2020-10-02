Синоптик рассказала об еще одной теплой неделе в Москве

На следующей неделе температура воздуха в Москве будет колебаться, однако всё же будет выше климатической нормы. Об этом в пятницу, 2 октября, заявила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова НСН.

«По теплу этот температурный режим будет выше климатической нормы на пять градусов, а может быть, и даже немного больше. С большой вероятностью четверг и пятница у нас тоже будут теплыми, но там будет немного меняться ситуация», ― рассказала она.

Макарова отметила, что в ночное время максимальная температура будет около +5…+10 градусов, а днем +16…+21 градус.

При этом синоптик подчеркнула, что в первой половине недели температура будет колебаться — например, в понедельник днем в Москве ожидается похолодание, однако ночь всё же будет теплой.

Накануне главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве временный снежный покров может образоваться в конце октября, но в этом нет ничего экстраординарного.

Однако ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что начало месяца, по долгосрочным прогнозам, будет относительно теплым и сухим. По его словам, в начале октября жителей европейской части России ожидает еще одна солнечная и комфортная пятидневка.

Ранее в тот же день мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить сезон работы фонтанов в столице до 10 октября в связи с установившейся теплой погодой.